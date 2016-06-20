Ставрополь, 20 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Земля

В Ставропольском крае будут применены понижающие коэффициенты арендных ставок за государственные земли и те, на которые не разграничена госсобственность, предоставляемые без проведения торгов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минимущества региона.

В ведомстве подготовлены изменения в Порядок определения размера арендной платы за такие земли. Они связаны с учетом сложившейся экономической ситуации и направлены на создание дополнительного механизма для муниципальных образований в сфере стимулирования предпринимательской активности.

Главным нововведением проекта является установление понижающего коэффициента, применяемого для социально-экономического развития муниципальных образований Ставропольского края, размер которого самостоятельно устанавливается органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

Размер арендной платы за использование земельных участков, предназначенных для масштабных инвестиционных проектов, не будет превышать трех десятых процента кадастровой стоимости таких земельных участков.

Для участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, аренда будет равна ставке земельного налога. В случае определения рыночной стоимости такого земельного участка, в отношении которого проведена государственная кадастровая оценка, перерасчет арендной платы производиться не будет.

Глава ведомства Алексей Газаров считает, что снижение арендных ставок «будет способствовать вовлечению в хозяйственный оборот государственных и неразграниченных земель в крае и созданию более благоприятных условий для производственной активности».

Напомним, в Ставропольском крае в 2012 году была проведена кадастровая оценка земель, которая вызвала массу нареканий. В результате Дума потребовала провести новую оценку, что и было сделано в 2015 году. Она вступила в силу с 1 января текеущего года.

Новая кадастровая оценка увеличила стоимость плодородных земель и снизила стоимость земель под размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, производственных и административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Вместе с тем, новая оценка вновь вызвала недовольство в ряде территорий Ставрополья. Предприниматели ряда районов заявили о том, что оценка не везде проведена корректно. Рост стоимости некоторых плодородных земель оказался ниже, чем в территориях, где земли менее плодородны.

Жителям горда Лермонтова был произведен перерасчет кадастровой стоимости земель, в связи с тем, что первоначально там не было учтено наличие полигона захоронения остатков от переработки урановой руды с завода «Алмаз» в западной части города.