Иркутск, 20 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. 21 июня аэропорт Иркутска примет первый рейс шанхайской авиакомпании Juneyao Airlines, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе международного аэропорта Иркутска.

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Прямые, регулярные авиаперелеты Шанхай — Иркутск — Шанхай будут выполняться три раза в неделю, до завершения весенне-летней навигации (29 октября). Авиапарк Juneyao Airlines представлен воздушными судами Airbus A320.

Как рассказали представители аэропорта, шанхайский авиаперевозчик ранее в России не работал. Открытие российской программы полетов связано с растущим туристическим и деловым интересом китайской стороны к Приангарью. Иркутск станет пятым городом России, который свяжет с Шанхаем прямое авиасообщение. Планируется, что новый авиарейс увеличит турпоток в регион на 10 тысяч человек.