Махачкала, 20 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Махачкале объем начисленных платежей за капремонт составил 353 млн рублей, а собрано на начало июня текущего года 40 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 июня в региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов. По данным ведомства, эта сумма составляет только 11,3% от планируемого сбора.

башдомком.рф Взносы на капитальный ремонт

Махачкала является также лидером по количеству исков в суды о взыскании долгов по взносам. С начала реализации программы в адрес собственников жилья было направлено свыше 19 тыс. 500 претензий, из которых свыше 16 тысяч только по Махачкале. Всего Фондом подано в суд 407 заявлений, из которых 204 — по Махачкале, 42 дела — по Каспийску, 33 — по Избербашу. 396 дел завершились удовлетворением исковых требований.

Как пояснили в Фонде, согласно Жилищному Кодексу РФ и республиканскому закону, средства собственников помещений в домах, расположенных на территории муниципального образования, могут расходоваться только на проведение капитального ремонта в домах данного муниципального образования.

По итогам 2015 года Дагестан оказался в числе трех субъектов России, где, как отметили в Минстрое РФ, катастрофически низкие результаты по собираемости взносов на капремонт. Еще большее отставание показывает Республика Ингушетия, в которой собрано менее 2% положенных по плану средств, и Кабардино-Балкария с показателем 7%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Дагестане собирают лишь 17% денег на капремонт. За прошлый год из запланированных 474,8 млн рублей собрано лишь 74,1 млн рублей. По мнению руководителя Фонда Магомеда Алиева, причиной низкой собираемости платежей является отсутствие единой точной базы по многоквартирным домам. Чтобы исправить ситуацию он предлагает создать Единый расчетно-кассовый центр по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги.