Мадрид, 20 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба начал переговоры с мадридским клубом «Реал», сообщает Marca со ссылкой на агента спортсмена Мино Райола.

super.ae Поль Погба

По его словам, французский футболист хотел бы продолжать карьеру в мадридском клубе.

Переговоры находятся на начальной стадии и быстрого результата быть не может, так как речь может идти о сделке размером € 120−140 млн.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист выступал в 49 матчах «Ювентуса», в ходе которых забил 10 голов и сделал 16 голевых передач.