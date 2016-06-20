Волгоград, 20 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Волгоградской области завершилась посевная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете сельского хозяйства 20 июня, в этом году работы осложнялись затяжными дождями. Тем не менее, яровой пшеницы посеяно больше, чем в 2015 году: 210 тысяч га против 182 тысяч. Доля ячменя составляет 336,7 тысячи га, нута — 105 тысяч га, кукурузы на зерно — 66,5 тысячи га, сорго — более 41 тысячи га, овса — 18,4 тысячи га.

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Среди технических культур в два раза больше посеяно сафлора — 167,4 тысячи га. Подсолнечник занял 500,4 тысячи га, лен масличный — 86,2 тысячи га, рыжик яровой — 32,2 тысячи га, соя — 9,9 тысячи га и кориандр — 4,4 тысячи га.

Всего под урожай 2016 года хозяйствами региона было засеяно 834,3 тысячи га яровых зерновых культур, более 804 тысяч га масличных. Убирать озимые аграрии начнут уже с наступлением июля.

Продолжается посев поздних овощей. Больше всего площадей из 14,7 тысячи га будет занято луком (5,6 тысячи га), 3,2 тыс. га отдадут под морковь, а 1,7 тыс. га засеют картофелем. Площади бахчевых культур составляют 20 тысяч га.

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Урожай ранних овощей уже начали распродавать. Пока больше всего продано томатов (2027 тонн) и капусты (353 тонны). Пользуются спросом местные огурцы (реализовано 98 тонн), редис (82 тонны), и кабачки (80 тонн).

Напомним, в прошлом году, по оценке экспертов, агропромышленный комплекс Волгоградской области недополучил не менее 1 млн тонн зерна и 120 тыс. тонн масличных культур, что в действующих ценах составляет не менее 10 млрд рублей. Причина тому — засушливые погодные условия в ряде районов была отмечена почвенная засуха, приведшая к гибели посевов сельскохозяйственных культур. Пострадало 380 сельхозтоваропроизводителей с общей площадью гибели более 235 тыс. га. Ущерб по прямым затратам составил свыше 730 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайно ситуации был введен в 19 муниципальных районах. Тем не менее, полученного урожая оказалось достаточно и для внутреннего потребления, и для продажи за пределы региона.