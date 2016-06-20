Гамбург, Германия, 20 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Все рейсы в Гамбург и из него были отменены 19 июня, после того как в полицию поступило электронное письмо от группировки, именовавшей себя «Исламский халифат в Европе», которая заявила, что в одном из самолетов, направляющихся в аэропорт города, заложено взрывное устройство, сообщает The Independent.

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В анонимном письме указывалось, что взрывное устройство заложено на борту авиалайнера компании Air Berlin, на борту которого находилось 170 пассажиров и семь членов экипажа.

Лайнер приземлился без происшествий и был отогнан на безопасное расстояние от здания аэропорта и других самолетов.

Как отметил официальный представитель полиции, «риск теракта был расценен как высоко вероятный. В связи с этим мы отнеслись к угрозе очень серьезно».

Правоохранительные органы провели обыск багажа и всех находившихся на борту пассажиров, однако, несмотря на использование ищеек, взрывное устройство найдено не был.

Власти страны возбудили уголовное дело с целью установления лиц, причастных к отправке письма с угрозой. Тем не менее, как отметил официальный представитель аэропорта, инцидент привел лишь к незначительному нарушению воздушного сообщения.