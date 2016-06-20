Бишкек, 20 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Вице-премьер Киргизии Олег Панкратов провел переговоры с группой представителей бизнес-сообщества Республики Корея. Об этом пресс-служба правительства Киргизской Республики сообщила сегодня, 20 июня.

Rebeccavalleyview Теплица

Олег Панкратов рассказал корейским предпринимателям об особенностях ведения бизнеса в Киргизии и заострил внимание на заинтересованности киргизской стороны в привлечении прямых иностранных инвестиций и передовых технологий.

«В последние годы отечественная швейная отрасль динамично развивается, покорив потребителей качеством своей продукции и приемлемой ценой. Поэтому создание собственного современного текстильного производства — это один из наших приоритетов. Что касается строительства медицинского центра, оснащенного самым высокотехнологичным оборудованием, то этот проект имеет все шансы на успех, так как у населения страны и соседних государств есть большая потребность в получении качественных медицинских услуг. Относительно развития тепличных хозяйств, то для увеличения площадей, занятых теплицами, у нас есть все необходимые условия: солнце, благодатная почва, недорогая электроэнергия и самое главное — стабильный рынок сбыта готовой продукции в страны ЕАЭС и Китай», — подчеркнул он.

В свою очередь президент финансового фонда «Oriental Nike Advisor» Ли Жон Нэ отметил, что южнокорейские предприниматели проявляют интерес к таким отраслям экономики Киргизии как сельское хозяйство, текстильная промышленность и медицина.

«Производство — это главный двигатель экономики любой страны. Поэтому в начале 70-х годов ХХ века Республика Корея активно начала реализовывать программу по индустриализации отечественной экономики. Сейчас корейские компании являются одними из лидеров мировой экономики. Накопив богатый опыт, мы хотим помочь вам в налаживании экономики и модернизации производственных мощностей», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2015 года премьер-министр Киргизии Темир Сариев поручил руководству Министерства сельского хозяйства и мелиорации начать вносить изменения в структуру посева сельхозкультур в соответствии с потребностями местного рынка и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза, внедрять новые технологии и обеспечить постройку не менее 500 теплиц в течение 2016 года.