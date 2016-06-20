Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания могут предложить Госдуме признать публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики уголовным преступлением. Соответствующий законопроект, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, поддержали на заседании комитета Заксобрания по законодательству, которым руководит единоросс Виталий Милонов.

Кукрыниксы. Клещи в клещи. 1941

Документом предлагается добавить в УК РФ дополнительный пункт 354.1 — «реабилитация нацизма», тогда как сейчас подобные нарушения оговариваются только в КоАП. Указанные деяния предлагается наказывать уголовным штрафом в размере до 300 тыс. рублей. Помимо штрафа, в качестве наказания могут быть предусмотрены обязательные или исправительные работы.

Никто из членов комитета по законодательству не проголосовал против данного законопроекта, однако, по мнению депутата Александра Кобринского («Яблоко»), документ вряд ли будет поддержан в Госдуме.

«Мы все против пропаганды нацизма, но КоАП затем и нужен, чтобы регулировать поведение граждан, когда правонарушение уже есть, а состава преступления может еще не быть. Этот проект — фикция, которая не имеет шансов на принятие в Госдуме по чисто юридическим причинам. У нас-то в ЗакСе примут в любом виде, даже если бы предложили ввести за такие деяния пожизненное, расстрел или повешение, но это не имеет ничего общего с юриспруденцией», — сказал Кобринский корреспонденту ИА REGNUM.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Законодательного собрания и, в случае одобрения, внесён на рассмотрение Госдумы.