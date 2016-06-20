Мурманск, 20 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Мурманске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТСЖ, обвиняемого в хищении 4,5 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Тебя посодют, а ты не воруй!

«Следствием установлено, что Дмитрий Верченов, исполняя обязанности председателя правления ТСЖ «Шабалина», используя заведомо подложные документы, подтверждающие «якобы» выполненные работы для нужд жильцов дома, путём присвоения и растраты похитил принадлежащие ТСЖ денежные средства на сумму свыше 3 миллионов 700 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по информации прокуратуры, Верченов, получив от жильцов ТСЖ свыше 750 тысяч рублей для расчётов с ресурсоснабжающими организациями, растратил их на иные цели, не связанные с оплатой услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области существует устойчивая тенденция к увеличению задолженности перед ресурсниками. Только за период отопительного сезона 2015−2016 гг задолженность перед Мурманской ТЭЦ выросла более чем на 300 миллионов рублей.

Отметим, по инициативе поставщика тепла с 1 мая 2016 года были расторгнуты договоры теплоснабжения с некоторыми организациями, в частности, ТСЖ «Шабалина», ТСЖ «Маклакова 27» и ТСЖ «Северное сияние». ТСЖ «Шабалина» имеет долг в размере 20 с половиной миллионов рублей.