Москва, 20 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Госдума на заседании 21 июня может принять во втором и в третьем чтении проект закона о войсках Росгвардии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, президентский законопроект рекомендовал Госдуме принять комитет по безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Росгвардия совместно с МВД обеспечивает общественный порядок, безопасность и режим ЧС, участвует в борьбе с терроризмом, экстремизмом, территориальной обороне России, охраняет важные государственные объекты и спецгрузы — их перечень составит правительство РФ. Также нацгвардия оказывает содействие пограничным войскам в охране границ России.

При этом военнослужащие не смогут стрелять в беременных женщин, инвалидов и детей за исключением случаев, когда те оказывают вооруженное сопротивление. Сотрудники Росгвардии могут не предупреждать о намерении применить физическую силу или оружие, если промедление создаст угрозу жизни людей.

Они также смогут проверять документы, задерживать подозреваемых и проводить их личный досмотр, досмотр их вещей и транспорта, задерживать сбежавших из-под стражи и из психиатрических лечебниц, попытавшихся покончить с собой и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, а также входить в жилые помещения для спасения жизни граждан, обеспечения общественной безопасности и режима чрезвычайной ситуации.

В нацгвардии можно будет служить по призыву, кроме того, ее ряды смогут пополнить казаки. При этом на военнослужащих новой структуры распространятся все полномочия и социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников МВД. В частности, они будут получать служебное жилье и возможность бесплатного проезда к месту службы.