В России число бедных выросло почти до 23 миллионов человек
Москва, 20 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В России численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума выросла на 15,7%. Если в IV квартале 2015 года количество людей с доходами ниже прожиточного минимума составляло с 14,4 млн человек, то в I квартале 2016 года возросло до 22,7 млн человек, сообщили в Росстате.
Величина прожиточного минимума за I квартал 2016 году в целом по Российской Федерации, в расчете на душу населения составляет 9 тыс. 776 рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов заявлял, что в России из-за кризиса появилось 5 миллионов «новых бедных людей». Между тем, министр труда и соцзащиты Максим Топилин утверждал, что «бедных пенсионеров «формально» в России нет».
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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России:
Млн.человек
В % от общей численности населения
2015 г.
I квартал
22,9
15,9
II квартал
20,1
14,0
I полугодие
21,7
15,1
III квартал
17,9
12,4
Январь-сентябрь
20,3
14,1
IV квартал
14,4
10,0
Год2)
19,1
13,3
2016 г.2)
I квартал
22,7
15,7
1) Данные приведены без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю.
2) Предварительные данные.