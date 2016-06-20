Москва, 20 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В России численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума выросла на 15,7%. Если в IV квартале 2015 года количество людей с доходами ниже прожиточного минимума составляло с 14,4 млн человек, то в I квартале 2016 года возросло до 22,7 млн человек, сообщили в Росстате.

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на выработанной шахте. 1894

Величина прожиточного минимума за I квартал 2016 году в целом по Российской Федерации, в расчете на душу населения составляет 9 тыс. 776 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов заявлял, что в России из-за кризиса появилось 5 миллионов «новых бедных людей». Между тем, министр труда и соцзащиты Максим Топилин утверждал, что «бедных пенсионеров «формально» в России нет».

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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России:

Млн.человек

В % от общей численности населения

2015 г.

I квартал

22,9

15,9

II квартал

20,1

14,0

I полугодие

21,7

15,1

III квартал

17,9

12,4

Январь-сентябрь

20,3

14,1

IV квартал

14,4

10,0

Год2)

19,1

13,3

2016 г.2)

I квартал

22,7

15,7

1) Данные приведены без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю.

2) Предварительные данные.