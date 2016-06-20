Казань, 20 июня, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В больницы Казани доставлены четыре человека, пострадавшие при пожаре на пороховом заводе, сообщает 20 июня пресс-служба Минздрава Татарии.

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По состоянию на 11:00 три человека находятся в Республиканской клинической больнице, их доставили кареты скорой помощи. Двое пострадавших помещены в палаты отделения реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения, их состояние оценивается как тяжелое. Еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести.

Еще один человек доставлен в 12-ю городскую больницу Казани в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия продолжают работу две бригады Республиканского центра медицины катастроф и восемь бригад скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в одноэтажном здании обработки целлюлозы, одном из корпусов порохового завода города Казани, произошел пожар. Возгорание локализовано на площади около 100 кв. м, причины ЧП устанавливаются.