Москва, 20 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Составлен рейтинг популярности новых автомобилей премиального сегмента авторынка Москвы, сообщает «АВТОСТАТ».

carrrsmag.com Lexus NX

Исследование базируется на статистике продаж с января по май 2016 года.

Самым продаваемым в Москве автомобилем премиального сегмента признан Lexus NX, продажи которого за пять месяцев 2016 года составил 920 единиц, показав рост на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На второй строчке находится Mercedes-Benz GLC-Class, который предпочли 819 покупателей. Его продажи в России стартовали лишь во второй половине 2015 года, поэтому рост или потери продаж сравнивать еще не с чем.

Третью строчку рейтинга завоевал BMW Х5 с объемом продаж 798 машин, утративший 11,1% прошлогодних продаж.

Замыкают пятерку лидеров две модели Mercedes-Benz: GL-Class и E-Class (682 и 661 единицы соответственно). Первая из них показала рост продаж на 11,8%, вторая продемонстрировала падение продаж на 19%.

В ТОП-10 столичного рынка премиальных автомобилей 2016 года также попали: Audi Q7, BMW X4, BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class, и Mercedes-Benz S-Class.