Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт сегодня, 20 июня, встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее Ушаков сообщал, что трёхсторонней встрече будут предшествовать две встречи Путина — отдельно с Саргсяном и отдельно — с Алиевым. Россия намерена предпринять «активные шаги, чтобы оказать содействие сторонам в урегулировании конфликта».

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 2 апреля 2016 года. Вооружённые силы Азербайджана атаковали территорию Нагорного Карабаха, применив артиллерию и авиаудары.

5 апреля достигнуто соглашение о режиме прекращения огня между Баку и Степанакертом. Несмотря на это, со стороны Баку, Еревана и Степанакерта периодически поступают сообщения о нарушении перемирия.

16 мая Саргсян и Алиев впервые с момента обострения конфликта провели переговоры при участии МИД стран-сопредседателей Минской группы (России, США и Франции). Однако ощутимых результатов достигнуто не было.