Астана, 20 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В Центральной городской больнице Степногорска (город в Акмолинской области Казахстана — прим. ИА REGNUM) до сих пор находятся двое из 16 шахтеров, обратившихся за медицинской помощью после массовой драки, произошедшей на руднике Бестобе, принадлежащем горно-металлургическому концерну «Казахалтын».

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«Два человека остаются в больнице. Их состояние оценивается как стабильное», — сообщила журналистам заместитель главного врача по медицинской части Центральной городской больницы Степногорска Баглан Наурызбаева.

Напомним, 16 июня на руднике Бестобе вспыхнул конфликт между шахтерами и представителями частной охраны, переросший в массовую драку с применением дробового оружия.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента внутренних дел Акмолинской области Гульнара Пинчук, конфликт начался из-за шахтера, который отказался подчиняться требованиям охраны.

«Около 20:00 при окончании рабочей смены на шахте один из рабочих не пожелал подчиниться внутреннему распорядку, то есть при подъеме на поверхность охрана шахты попросила рабочего предоставить личные вещи для досмотра. После чего произошел словесный конфликт, впоследствии переросший в драку между рабочими и представителями охранной структуры. В ходе конфликта телесные повреждения получили 14 человек», — сообщила Пинчук.

Она также добавила, что к драке вскоре подключились не только другие сотрудники охранного агентства, прибывшие на подмогу своим коллегам, но и шахтеры, заступающие на вторую смену.

«По данному факту начато досудебное расследование. Будет дана правовая оценка действий всех участников данного конфликта. Будет устанавливаться степень и правомерность нанесения телесных повреждений, законность использования оружия сотрудниками охранной фирмы и рабочими. Расследование дела начато по статье «Хулиганство», — уточнила пресс-секретарь ДВД.

При этом в полиции подтверждают факты применения оружия, но отрицают факт перестрелки. Кроме того, заявляют, что данный конфликт не имеет никакого отношения к экстремизму.

Следует отметить, что через несколько дней для урегулирования ситуации был организован круглый стол с участием шахтеров и представителей концерна «Казахалтын».

«Встреча проходила в кинотеатре «Рауан». Все закончилось требованиями ребят, которые изложили их в пяти-семи пунктах. Ребята требуют убрать службу департамента экономической безопасности, желательно, как они говорят, поставить ВОХР. Это как была в советское время военизированная охрана. Требуют убрать руководство рудника. И желательно им, чтобы были свои. То есть, знаете, такая подмена — чтобы убрать всех прикомандированных, чтобы были все свои. Но так же не бывает, нужно понимать, что это предприятие (ему, к слову, в следующем году будет 85 лет) особо режимное, с особыми условиями труда. Я не собираюсь говорить за все руководство, ответы по каждому пункту будут даны с учетом юридической, правовой оценки. Один из пунктов требований рабочих был поднять зарплату на 50%. Но это тоже надо просчитывать, естественно, каждая зарплата должна быть заработана. Думаю, через три дня будут даны ответы», — заявил советник генерального директора АО «ГМК «Казахалтын» Марат Койшибаев.

Он также сообщил, что компания не понесла убыток из-за инцидента, даже несмотря на то, что в ночь на 17 июня шахтеры отказались работать в знак солидарности с товарищами.

«На следующий день в час дня фабрика и рудник были запущены. А вечером, в ночь был срыв, в связи с этими событиями. Основные же аварийные службы, обеспечивающие жизнедеятельность рудника, работали, не прерываясь. Поэтому больших экономических потерь не понесли», — подчеркнул Койшибаев.

АО «ГМК Казахалтын» является одним из старейших предприятий золоторудной отрасли Казахстана, известным своими достижениями по добыче и переработке золотосодержащих руд. История компании начинается с 1932 года, после открытия запасов золотосодержащих руд в северной части Казахстана. За 80 лет компанией было добыто около 350 тонн золота. В 2009 году российская золотодобывающая компания ОАО «Полюс Золото» приобрела контрольный пакет акций группы Казахголд, основным предприятием которого является «Казахалтын». В июле 2011 года ОАО «Полюс Золото» и Казахголд провели сделку по обратному поглощению, в результате которой компания изменила название на Polyus Gold International. В феврале 2013 года Polyus Gold Int закрыл сделку по продаже активов в Казахстане и Киргизии консорциуму инвесторов, включающему Institute Project BV, Financial Services BV. В частности, 100% акций компании «Казахалтын» перешло Institute Project BV. За последние два года доля добычи на рынке Казахстана концерна «Казахалтын» составила более 15%.

Общая численность сотрудников концерна «Казахалтын» составляет 4300 человек. На руднике Бестобе, где произошла драка, трудятся 1300 сотрудников концерна.

Рудник расположен в 200 км от Астаны. Способ добычи руды — открытый, до глубины 30 метров, и подземный, на глубину до 750 метров. Объем производства равен 1360 кг золота в год.