Владивосток, 20 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум.

Два соглашения о деятельности на территории Свободного порта Владивосток на общую сумму 4,6 миллиарда рублей были подписаны «Корпорацией развития Дальнего Востока», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dr. Leonid Kozlov Владивосток. Порт

Всего в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 86 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на 161 млрд рублей. В перспективе будет создано более 20 900 рабочих мест.

Один из будущих резидентов — компания ООО «Терминал» — откроет контейнерный терминала в Артемовском городском округе. Он будет состоять из сухого склада площадью 4 тысячи кв. метров, железнодорожных путей, открытой площадки для хранения генеральных грузов свыше 20 тысяч кв.метров.

«Статус резидента Свободного порта Владивосток для нас привлекателен, в первую очередь, административной поддержкой и оказанием помощи в оформлении земельных участков, поведении и коммуникаций», — считает директор «Терминала» Елена Коренева.

Заявленный проект позволит объединить направления автомобильных, авиационных, железнодорожных, мультимодальных перевозок и способствует разгрузке крупных транспортных узлов в Приморском крае.

Второй резидент — ООО «Восток ЛПГ» в Хасанском районе Приморского края на 20 га земли построит морской терминал и инфраструктуру для поставок сжиженного углеводородного газа. Поставки будут идти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона морским транспортом. Планируется создать 119 рабочих мест.

«Оперативность и слаженность работы вдохновляет, и я уверен, что административная поддержка и преференции Свободного порта позволяет быстрее выйти на окупаемость», — отметил генеральный директор «Восток ЛПГ» Виктор Томасевич.