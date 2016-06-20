Пермь, 20 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Масштабы выборов в Пермском крае в 2016 году побьют все рекорды одновременного голосования за депутатов различных уровней представительной власти.

Scott Maxwell Выборы

Выборы в Прикамье: снизу доверху

В единый день голосования 18 сентября 2016 года практически половина пермских избирателей будет голосовать не только за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Пермского края, но и за новый состав своих городских дум или Земских собраний в 26 муниципалитетах Прикамья. С учетом смешанной системы голосования на всех трех уровнях многие избиратели получат сразу шесть бюллетеней — по три в одномандатных округах и по три по партийным спискам.

Выборы в муниципалитетах

Самыми крупномасштабными муниципальными выборами станут выборы нового состава Пермской городской думы. Напомним, что в августе 2015 года ее депутаты проголосовали за новый устав, по которому система выборов в этом представительном органе принципиально изменяется. Отныне треть депутатов (14) будет избираться по партийным спискам. Другие 22 народных избранника станут, как и сейчас, баллотироваться по одномандатным округам. В целом, депутатский корпус будущей гордумы останется прежним в количественном выражении — 36 депутатов. Похожие смешанные системы выборов в 2016 году реализуются и в других муниципалитетах Прикамья.

Кроме Перми, еще в 25 муниципальных образованиях, включая города Соликамск, Чусовой и Кудымкар, и сельских поселениях тоже будут выбирать местных депутатов.

В этом случае главы муниципальных территорий будут в большей степени заинтересованы в формировании своих местных элит, чем в достижении «правильных» результатов голосования в региональный парламент или Государственную думу. По крайней мере, именно такое развитие событий видит в 2016 году известный пермский политтехнолог Александр Пахолков.

Избираем краевой парламент

Выборы в краевое Законодательное собрание третьего созыва тоже пройдут по смешанной системе. 17 июня 2016 года опубликовано решение о назначении выборов депутатов Законодательного собрания Пермского края, что означает официальный старт избирательной кампании.

Определен список политических партий, выдвижение которыми кандидатов не требует сбора подписей избирателей. По выборам в Законодательное собрание это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Остальным политическим партиям для регистрации списка кандидатов необходимо будет представить 11 431 подписи избирателей, что составляет 0,5% от числа зарегистрированных избирателей в Пермском крае.

Для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края по одномандатным избирательным округам количество подписей избирателей является различным для каждого из 30 избирательных округов — 3% от количества зарегистрированных избирателей в округе — и составляет диапазон от 1462 подписей (округ № 30) до 2497 (округ № 4).

Кроме того, Избирательная комиссия Пермского края утвердила график работы и порядок оформления документов окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов Законодательного собрания Пермского края третьего созыва.

Напомним, что предыдущие выборы в Законодательное собрание Пермского края второго созыва прошли в единый день голосования 4 декабря 2011 года по смешанной избирательной системе: из 60 депутатов 30 депутатов избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 30 депутатов — по одномандатным округам (мажоритарная система). В результате партийный расклад в краевом парламенте выглядит следующим образом: 36 мандатов — за «Единой Россией», семь — за КПРФ, по пять — за ЛДПР и «Справедливой Россией».

Выборы в Госдуму: перспективы партий

Отметим, что в действующем составе Государственной думы РФ Пермский край представляют шесть депутатов. Алексей Пушков, Григорий Куранов, Валерий Трапезников входят во фракцию «Единая Россия». Олег Куликов во фракцию КПРФ, Эдуард Маркин — ЛДПР и Оганес Оганян — «Справедливая Россия». В грядущем составе ГД РФ к депутатам, выбранным по партийным спискам, добавятся четыре одномандатника.

Пермское отделение «Единой России»: праймериз и далее

В начале июня Пермское региональное отделение «Единой России» утвердило итоги краевого предварительного внутрипартийного голосования по отбору кандидатов в Госдуму РФ по партсписку и одномандатным округам на территории края. Явка избирателей на участки составила 8,4% (175 тыс. 946 человек).

Первое место в партсписке занял депутат Заксобрания Прикамья Дмитрий Скриванов. Он получил 60 782 голоса, что составляет 40,18% от пришедших на праймериз выборщиков. На втором месте — глава Перми Игорь Сапко. За него проголосовало 47 505 человек, или 31,4%. Третьим стал действующий депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Василенко. У него 44 492 голоса выборщиков, что составляет 29,41%.

Отметим, что действующие депутаты фракции «Единой России» в Государственной думе от Пермского края Алексей Пушков и Валерий Трапезников заняли лишь седьмое и восьмое места. Алексей Пушков получил 21 011 голосов (13,89%), а Валерий Трапезников — 17 714 голосов (11,7%).

Наметилась смена внутрипартийной элиты. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов опубликовал свое исследование элиты и партийной системы Пермского края после праймериз. По его словам, предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» прошло сложно. Праймериз по отбору кандидатов в Госдуму уверенно выиграл депутат Заксобрания Дмитрий Скриванов, но вокруг фигуры мэра Перми Игоря Сапко, занявшего второе место, возникли конфликты и непонимание цели его участия в кампании. Отбор кандидатов в Заксобрание закончился победой бизнес-групп — «ЛУКОЙЛа», «Газпрома», «Уралкалия» и местных промышленников. В своих округах победили 18 действующих депутатов.

«Результаты праймериз отражают реальную конфигурацию политических сил в регионе. Позиции внутриэлитных оппонентов Виктора Басаргина в крае усилились. Главным бенефициаром праймериз внутри региона стал Дмитрий Скриванов, который при нынешнем соотношении сил в случае успешной думской кампании может впоследствии претендовать и на губернаторский пост», — считает Дмитрий Орлов.

Парламентские партии Прикамья столкнулись с кадровым дефицитом

Местные эксперты отмечают, что пермские отделения КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не спешат даже предварительно заявлять о своих лидерах списков на предстоящих выборах. Возможно, что эти парламентские партии Прикамья столкнулись с серьезным кадровым дефицитом. Предположительно, эти политические структуры ждали окончания праймериз «Единой России», чтобы пригласить в свои ряды проигравших, но популярных политиков. Однако судя по всему этого не произойдет.

Тем не менее наиболее громко в медийном пространстве о себе в последнее время заявили такие оппозиционные политики, как Владимир Чулошников, который вышел из «Единой России», лишившись мандата депутата краевого Заксобрания и вступивший в КПРФ. В центре внимания прессы остаются Дарья Эйсфельд и Илья Шулькин из «Справедливой России», Олег Постников, Илья Лисняк и Александр Григоренко из ЛДПР. Их узнаваемость в регионе растет, что повышает шансы оппозиционеров на грядущих выборах.

Партии-аутсайдеры с кандидатами определились

В середине июня председатель регионального отделения партии «Родина» Андрей Машин представил кандидатов на выборы в Государственную думу РФ. Кроме того, он сообщил, что Константин Окунев назначен руководителем избирательного регионального штаба партии.

По одномандатному округу № 58 будет баллотироваться действующий депутат краевого Законодательного собрания, член фракции КПРФ Вадим Чебыкин. Константин Окунев тоже планирует участвовать в выборах в Госдуму, однако, пока не определился с округом. «В последнее время зона моей активной работы распространяется на два избирательных округа — №59 и 60. Я склоняюсь в большей степени к участию в выборах по 59 округу, но, возможно, изменю свое решение», — заявил Окунев.

Планируется, что отделение партии выставит своих кандидатов на все четыре одномандатных округа в Госдуму.

Политик Виктор Похмелкин представил кандидатов на выборы в Государственную думу РФ от «Партии Роста» на выборах в Государственную думу РФ по одномандатным округам. По округу №58 (Пермский) будет баллотироваться сам Похмелкин. По округу №60 (Кунгурский) от «Партии Роста» планирует выдвигаться экономист Антон Любич. Также «Партия Роста» планирует выдвинуть своего кандидата в округе №61 (Кудымкарский), но с персоной пока не определилась.

Кроме того, Виктор Похмелкин заявил о намерении партии набрать 10% голосов на выборах в краевое Законодательное собрание и Пермскую гордуму.