Токио, 20 июня, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Срок службы двух реакторов в японском регионе Кансай продлен на 20 лет, заявили в Управлении ядерным регулированием страны 20 июня. Об этом сообщает France Press.

Hirorinmasa АЭС «Такахама»

По словам представителей ведомства, продлению подлежат реакторы №1 и №2 АЭС «Такахама». По оценкам экспертов управления, данные реакторы соответствуют требованиям безопасности, несмотря на то что они были построены 40 лет назад.

Оба реактора были выведены из эксплуатации в 2011 году после мощного землетрясения, приведшего к аварии на АЭС Фукусима. После трагедии в страны были выведено из эксплуатации десятки реакторов.

Решение запустить 1 и 2 реакторы станции принимается на фоне постановления суда, согласно которому, на станции должны быть отключены реакторы 3 и 4.

Шаг властей Японии вызвал критику со стороны организации Greenpeace, по словам представителей которой, они делают все, чтобы закрыть глаза на риски землетрясений.