Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Авиакомпания Air Serbia начала выполнять прямые рейсы из Белграда (Сербия) в Санкт-Петербург и обратно. Этот маршрут стал регулярным впервые в новейшей истории аэропорта «Пулково», сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта).

pulkovoairport.ru Первый рейс из Белграда в «Пулково» встретили водной аркой

Первый рейс JU674 был совершен по новому маршруту 18 июня. Прилетевший из столицы Сербии самолет, по авиационной традиции, в «Пулково» встретили водной аркой из пожарных брандспойтов.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Белград и обратно будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319. Время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Как отмечают в «Пулково», столица Сербии для пассажиров петербургского аэропорта является самым востребованным европейским направлением среди тех, по которым ранее не было прямых рейсов из Санкт-Петербурга. Непрямой пассажиропоток в 2015 году превысил 20 тыс. человек. В связи с этим новый рейс будет пользоваться спросом и послужит укреплению культурных и деловых связей России и Сербии, уверены в управляющей компании аэропорта.

«Мы ожидаем, что петербургские рейсы будут пользоваться популярностью как у туристов, так и представителей делового сообщества, которые демонстрируют активный спрос на направлении», — сообщил генеральный директор авиакомпании Air Serbia Дане Кондич.

Ранее в весенне-летнем сезоне 2016 года в «Пулково» открылись регулярные рейсы в Керкиру, Закинтос (Греция), Батуми (Грузия), Римини (Италия), Загреб (Хорватия), Шанхай (Китай).

Аэропорт Пулково в 2015 г. обслужил 13,5 млн человек, заняв четвертое место среди российских аэропортов по объему пассажиропотока.