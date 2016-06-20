Астрахань, 20 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. На военном полигоне в Астраханской области взорвался склад с боеприпасами: здесь хранятся ускорители ракетных двигателей, передают «Вести».

AlexFilipov85 Ракета С-75

Взрыв произошёл на полигоне Ашулук (Астраханская область). В настоящее время продолжается горение военной техники и помещений.

На месте ЧП работают пожарные, спасатели. Также к месту взрыва прибыли врачи. Из находящегося по соседству городка эвакуированы 600 человек. О пострадавших не сообщается.

Горение продолжается в одном из капониров стартовых двигателей ракеты С-75. Техника принадлежит войсковой части 28 004, передаёт Life.