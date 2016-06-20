В Астраханской области на полигоне загорелся двигатель ракеты С-75
Астрахань, 20 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. На военном полигоне в Астраханской области взорвался склад с боеприпасами: здесь хранятся ускорители ракетных двигателей, передают «Вести».
AlexFilipov85
Ракета С-75
Взрыв произошёл на полигоне Ашулук (Астраханская область). В настоящее время продолжается горение военной техники и помещений.
На месте ЧП работают пожарные, спасатели. Также к месту взрыва прибыли врачи. Из находящегося по соседству городка эвакуированы 600 человек. О пострадавших не сообщается.
Горение продолжается в одном из капониров стартовых двигателей ракеты С-75. Техника принадлежит войсковой части 28 004, передаёт Life.