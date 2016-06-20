Вашингтон, 20 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Девятый эпизод шестого сезона американского телесериала «Игра престолов» признан одним из лучших за историю сериала, сообщает журнал Time.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор, Дэвид Наттер, Алекс Грейвз. 2011-2016. США, Великобритания Битва

Эпизод «Битва бастардов» посвящен противостоянию Джона Сноу (в исполнении Кита Харингтона) и Рамси Болтона (роль которого играет Иван Реон). Особое восхищение критиков вызвали батальные сцены девятого эпизода.

Сражение снималось 25 дней, в съёмках участвовали 500 актеров массовки, 600 работников съемочной группы и 70 лошадей.

Точку в экранной баталии поставила сводная сестра Джона Сноу Санса Старк, которая привела подкрепление и казнила Болтона, натравивив на него собак. СМИ сообщают, что фанаты «Игры престолов» отметили гибель Рамси как нешуточный праздник.

Канал HBO уже выпустил трейлер финальной серии шестого сезона под названием «Ветра зимы» в честь новой книги Джорджа Мартина. Эта серия станет самым длинным эпизодом в истории телесериала.