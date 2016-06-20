Москва, 20 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Членство руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаила Бутова в Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено. Об этом он сам заявил агентству «Р-Спорт».

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«Речь идет не только обо мне, а об отстранении всех российских представителей во всех органах легкоатлетических организаций, — заявил Бутов по телефону. — Это касается и судей, к сожалению, это касается членов комитетов, комиссий и советов — континентальных и международных».

По его словам, спортивные чиновники так же, как спортсмены, «имеют ровно такие же отстранения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, тем самым закрыв российским легкоатлетам доступ на международные соревнования и Олимпиаду.

18 июня решение IAAF поддержал исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

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