Ереван, 20 июня, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией, происшедшей в детском оздоровительном лагере «Парк-отель Сямозеро», в результате которой погибли дети.

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Президент Армении передал слова сочувствия и поддержки родителям и родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12, 13 лет.