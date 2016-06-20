Вологда, 20 июня, 2016, 11:43 — ИА Регнум. На сессии регионального заксобрания приняли крупные поправки в областной бюджет 2016 года. Объем доходов областного бюджета вырос на 2,69 млрд рублей. Таким образом с учетом поправок доходная часть областного бюджета составила 52,57 млрд рублей, а расходная — 49,31 млрд рублей. Профицит бюджета составил 3,25 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM с сессии заксобрания области.

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Субсидии из федерального бюджета выросли на 855,5 млн рублей. 267,7 млн рублей из этой суммы пойдет на поддержку сельского хозяйства в регионе, 91,4 млн — на федеральные целевые программы, 103 млн на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности. 48,8 млн пойдут на улучшение жилищных условий жителей сельской местности, а еще 25,1 млн — на госпрограмму «Доступная среда».

«Также предусмотрено увеличение субвенции на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в сумме 247,2 млн рублей. Иные межбюджетные трансферты предлагается увеличить на 583,2 млн рублей, в том числе: на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 158,2 млн рублей; на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим от наводнения в Великом Устюге — 421,7 млн рублей», — заявил начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова.

Кроме того, Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит на переселение вологжан из аварийного жилья 562,7 млн рублей. А Фонд развития моногородов направит дополнительные 452,2 млн рублей на строительство инфраструктуры Череповца.

«Все эти поправки знаковые, но особо хочу отметить одну важную деталь: 500 миллионов рублей — это те средства, которые регион сэкономил за счет досрочного погашения госдолга в рамках соглашения, заключенного с Министерством финансов РФ. До сих пор есть много оппонентов таких мер, однако сейчас все мы видим конкретные результаты. За счет того, что коммерческие кредиты были заменены бюджетными, полмиллиарда рублей пойдут на решение конкретных проблем региона», — отметил председатель комитета по бюджету и налогам областного парламента Алексей Канаев.

Добавим, что на сессии было принято решение увеличить расходы областного бюджета на 3,42 млрд рублей. Большая часть расходов пойдет на реализацию областных госпрограмм в сфере экономики, АПК и здравоохранения. Также в регионе построят новый детсад, школа, центр культурного развития и ФОК. С учетом поправок профицит областного бюджета составит 3,25 млрд рублей.