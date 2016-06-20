Калуга, 20 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Калужской области 20 июня полицейские начали масштабную профилактическую операцию, направленную на предупреждение и пресечение преступности в подростковой среде. Ее первый этап носит название «Подросток-игла».

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, особое внимание в эти дни будет уделяется целевым оперативно-профилактическим мероприятиям, по проверке летних оздоровительных лагерей, мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленным на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и распитием спиртных напитков. Планируется проведение бесед и лекций на пришкольных площадках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 666 наркопреступлений было выявлено в калужском регионе 2015 году Возбуждено 720 уголовных дел, что на 18% выше аналогичного показателя 2014 года. Пресечена деятельность 78 преступных групп, расследовано 357 наркопреступлений. Стоимость наркотиков, изъятых из незаконного оборота, по ценам «черного рынка» превышает 88 миллионов 858 тысяч рублей (в 2014 году — 28 миллионов 871 тысяч рублей). Особено напряженная наркообстановке в Калуге и Обнинске, а также в Боровском и Медынском районах «подмосковной зоны».