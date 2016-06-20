Чебоксары, 20 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах состоится чемпионат России по лёгкой атлетике. Он открывается сегодня, 20 июня. В течение четырех дней пройдут спортивные баталии по 42 дисциплинам легкой атлетики, сообщили ИА REGNUM в региональном Минспорте. Ранее предполагалось, что чемпионат станет отборочным этапом для формирования национальной олимпийской команды, однако из-за дисквалификация ВФЛА на данный момент российские атлеты не допущены к участию в Олимпиаде в Бразилии.

cap.ru Чемпионат по легкой атлетике в Чебоксарах в 2015 году

Чебоксары принимают национальный чемпионат второй год подряд и в пятый раз за последние восемь лет. По данным Минспорта республики, в этом году на соревнование приехали около 800 спортсменов из 60 регионов России. Всего за четыре дня на беговых дорожках и легкоатлетических секторах спортсмены разыграют 42 комплекта медалей.

На соревнования заявлены многие «звезды» российской лёгкой атлетики, в их числе — двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийские чемпионы в прыжке в высоту Иван Ухов и Андрей Сильнов, чемпион мира в беге на 110 м Сергей Шубенков, чемпионка и серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева, двукратная чемпионка Европы в прыжке в длину Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы в прыжке в высоту Мария Кучина и другие.

Отметим, что ранее Елена Исинбаева написала в своём «Инстаграме», что летит на чемпионат России в Чебоксары: «Буду выступать 20 и скорее всего 21 июня! Буду очень рада, если свободных мест на стадионе не будет, ведь по сути, если нас не допустит и МОК до участия в ОИ, это будет мой заключительный старт в карьере! До встречи на стадионе!».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Вене Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сохранила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики из-за несоблюдения критериев восстановления членства. Дисквалификация ВФЛА означает, что на данный момент российские атлеты не допущены к участию в Олимпийских играх-2016.

19 июня президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил журналистам, что МОК полномочен отменить это решение. 21 июня он выступит на саммите Международного олимпийского комитета в Лозанне, где будет рассматриваться решение о допуске российских легкоатлетов на Олимпиаду.