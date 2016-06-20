Москва, 20 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Безработный молодой человек стал жертвой ограбления в центре столицы, злоумышленники отобрали у него сумку с деньгами и документами, ущерб составил 700 тыс рублей, передает 20 июня телеканал «360».

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Четверо неизвестных

Инцидент произошел 19 июня в 11:00 на улице Татарской. К студенту подошли четверо неизвестных и принялись угрожать ему словами. Затем грабители отобрали у потерпевшего борсетку, в которой лежали 4 тыс. долларов и 440 тыс. рублей, а также паспорт, после чего скрылись на автомобиле Kia Rio.

Молодой человек обратился в полицию, нанесенный ему ущерб он оценил в 700 тыс. рублей. В тот же день в 11:40, после объявления в городе плана «Перехват», иномарка злоумышленников была остановлена стражами порядка, трое подозреваемых задержаны.