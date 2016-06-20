Нальчик, 20 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии, на территории города Майского, обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Уже подняты на поверхность останки пяти бойцов Красной Армии. В земле могут находиться останки еще от трех до 18 человек.

Красноармеец-часовой

Однако пока их обнаружение невозможно из-за резкого подъема уровня грунтовых вод вследствие сильных дождей, что представляет реальную угрозу для жизни поисковиков, находящихся в раскопе, приводит слова руководителя Регионального отделения общероссийского движения памяти воинов, погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Евгения Урядова РИА «Кабардино-Балкария».

У одного из бойцов, поднятых на поверхность, был обнаружен самодельный медальон в виде гильзы. Его содержимое исследуют специалисты экспертно-криминалистического центра МВД по КБР. У поисковиков появилась надежда, что личность погибшего красноармейца можно будет установить. Кроме того, переданы на экспертизу и останки всех найденных бойцов. Поисковые работы, как отметил Урядов, будут продолжены, как только улучшатся погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии ежегодно в летнее время проходит героико-патриотическая акция «Вахта памяти». В ней принимают участие военнослужащие горной бригады Южного военного округа и поисковики республики. В прошлом году в День памяти и скорби в поселке Терскол были захоронены останки 30 красногвардейцев, которые были найдены в ходе проведения героико-патриотической акции «Вахта памяти».

В 2014 году поисковики обнаружили останки 29 советских воинов, также было найдено свыше двух тысяч элементов оружия, снаряжения и обмундирования. Работы велись на высотах до четырех тысяч метров, на ледниках Терскол и Гарабаши, в районе Ледовой базы и на перевале Донгуз-Орун. В общей сложности было обследовано около 17 тыс. кв. метров территории.

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