Рим, 20 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продолжает борьбу за защитника «Интера» Джейсона Мурильо, сообщает сайт спортивного журналиста Альфредо Педуллы.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольная звезда

Взамен петербургский клуб предлагает «Интеру» права на Эсекьеля Гарая и весомую сумму денег.

Ранее СМИ сообщали, что за колумбийского футболиста «Зенит» был готов заплатить €20 млн.

Напомним, на Джейсона Мурильо также претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Джейсон Мурильо выступил в 34 матчах итальянского первенства, забил два гола и сделал одну голевую передачу.