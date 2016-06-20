Таллин, 20 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В течение двух праздничных дней 23 и 24 июня (в Эстонии отмечают день Победы и Иванов день) в Эстонии круглосуточно будут дежурить лишь две аптеки — обе в столице: в центре города по адресу Тынисмяги, 5 и в крупнейшем спальном районе Ласнамяэ по адресу Викерлазе, 19. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 июня, сообщили в пресс-службе эстонской сети аптек Sudameapteek, в которую входит 75 аптек.

Hayleybarcar Аптечная витрина

Сообщается, что во втором по значимости городе Эстонии Тарту и в остальных городах страны не будет ни одной аптеки, работающей в вечернее и ночное время. На северо-востоке Эстонии (приграничный с Россией регион) аптеки будут закрыты 23 и 24 июня.

Напомним, что Яанов день (в русской традиции — Иванова ночь) — популярный народный праздник в Прибалтике, уходящий корнями в языческое прошлое эстонского и русского народов. В народе его называют еще «Пьяни день» — по обильному употреблению алкогольных напитков, чередующемуся с не менее традиционным походом в баню и зажжением большого костра. Обычно в период 23−24 июня в Эстонии фиксируется самое большое количество нарушений правопорядка и обращений к врачам в течение года за день.