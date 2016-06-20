Липецк, 20 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. На Липецк 19 июня за 1,5 часа обрушилась практически месячная норма осадков, из-за чего было парализовано движение электротранспорта, снова забило ливневую канализацию и затопило улицы, на нескольких улицах размыло дорожное покрытие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, в частном секторе затопило дома, несколько районов остались без электричества, а на улицах ветер повалил не меньше сотни деревьев.

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На экстренном заседании городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое по поручению главы Липецка Сергея Иванова 19 июня провел его заместитель Николай Новиков, оценили последствия стихии и обсудили предстоящие работы.

С началом ливня все городские службы были приведены в режим повышенной готовности. Сразу после дождя три бригады МУП «РСДП» приступили к расчистке ливневой канализации, забившейся от принесенного потоками воды песка, мусора и веток деревьев, им помогали пять бригад со спецтехникой управления благоустройства города. Еще пять машин с экипажами по просьбе администрации на дежурство направило руководство Липецкой городской энергетической компании. Специалисты компании также ведут ремонт электросетей: без света после ливня остались районы Сокола, Сырского Рудника, Матырского, Дачного, были отключения на улице Меркулова, в центре и других частях города.

На улицах Студеновской (в районе педуниверситета) и Неделина (между Центральным рынком и улицей Циолковского) размыло дорожное покрытие. Пять бригад с вышкой расчищают улицы от упавших деревьев. По предварительным подсчетам, ветром их свалило не менее ста, есть поврежденные автомобили. Основные силы предприятия и липецкого управления ГО и ЧС задействованы по трассе на Грязинском и Усманском направлениях, в Дачном, Казинке, Матырском, 10 шахте, микрорайоне Тракторостроителей, районе Цемзавода.

В частном секторе, на улицах Радиаторной и Калинина, затопило больше десяти домов — вода поднялась почти на метр выше пола. Туда планируют направить технику для откачки. По данным департамента ЖКХ, городская система водоснабжения и водоотведения работает в штатном режиме. Аварийные бригады выезжают в жилищный сектор по заявкам липчан. Все они аккумулируются в городской аварийно-диспетчерской службе.