Вильнюс, 20 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Член Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Кястутис Масюлис критикует, по его словам, неспособность нынешнего правительства проводить эффективную региональную политику. Он считает, что государственные учреждения поощряются сокращать число подразделений в меньших городах, а всю деятельность сосредотачивать в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня.

Цитата из м/ф «Человек в рамке». Реж. Фёдор Хитрук. 1966. СССР Чиновники

«Правительство поручило руководителям своих учреждений пересмотреть число работников, но само не контролирует процесс. Руководители учреждений живут в Вильнюсе, и проблемы регионов их не волнуют, поэтому закрываются региональные отделения. Новейшие технологии позволяют работать дистанционно, жителям Вильнюса можно предоставлять услуги из Шяуляй или Таураге, но правительство не берется за лидерство, рабочие места сохранить в других городах, а сократить в столице. Если перенести учреждения из центра Вильнюса, можно было бы сэкономить и государственные средства, так как они действуют в роскошных и комфортабельных, но энергетически неэффективных помещениях. Если продать такие здания, за полученные деньги можно купить или построить офисы высшего класса в других городах», считает политик.

О ликвидируемых подразделениях в регионах и сосредоточении работников в Вильнюсе в последнее время сообщили Госконтроль и Государственная налоговая инспекция. Госконтроль закрывает свои подразделения в Каунасе, Клайпеде и Паневежисе. Налоговая инспекция намерена отказаться от пяти подразделений в окружных центрах, а функции перенести в Вильнюс. Недавно число работников в регионах сократили суды, прокуратура, полиция и другие государственные учреждения.

«Почему все государственные учреждения должны быть сосредоточены в Вильнюсе? Почему они не могут работать из Каунаса, Паневежиса, Утены и других городов? Уже сейчас в Вильнюсе на государственную службу трудно привлечь работников, так как по зарплатам трудно конкурировать с международными центрами услуг, когда в других городах не хватает рабочих мест не в производственном секторе, и молодые люди вынуждены уезжать. В Швеции, Германии, даже в Эстонии часть государственных учреждений работает не из столицы, а из других городов и таким образом способствует равномерной региональной политике», — сказал Масюлис.

Как сообщает Департамент статистики, в Клайпеде, Тельшяй или Мариямполе число работающих в государственном секторе не достигает 20% всех трудящихся, а в Вильнюсе в государственном секторе работает 40% горожан, помимо этого, в столице платят на 25% больше, чем в той же области деятельности, но в других городах.