Екатеринбург, 20 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ России пресекли деятельность участников трансграничной организованной преступной группы, занимающейся контрабандными поставками героина из Центральной Африки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Hans Репчатый лук

Организатором поставки наркотиков на территорию Урала оказался житель Таджикистана. На прошедшей неделе 20-тонная фура прибыла в Екатеринбург. Внутри был репчатый лук. Груз доставили на овощебазу №4. И там к делу подключились оперативники. Они скрупулёзно перебрали фуру лука и выявили 230 луковиц, внутри которых оказались наркотики общей массой примерно 25 килограммов. Общая сумма изъятого оценивается в 500 тысяч долларов.

Также сегодня, 20 июня, сотрудники МВД отчитались о поиске в Нижнем Тагиле более 1,2 килограммов синтетики. Их нашли при обыске у подозреваемого в сбыте наркотиков гражданина по месту его жительства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходе осмотра съёмной квартиры, которую задержанный использовал как склад, было обнаружено 14 пакетов с порошкообразным веществом и использовавшиеся для фасовки наркотика электронные весы.

Сам подозреваемый, которым оказался нигде не работающий 35-летний местный житель, был задержан ранее на своём автомобиле. В ходе досмотра машины был обнаружен 41 свёрток из фольги. По предварительным данным, чуть более 18 граммов вещества внутри свёртков являются синтетическим наркотиком.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков и приготовление к преступлению. Максимальная санкция по статье за сбыт наркотиков предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.