Москва, 20 июня, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Возле здания Госдумы на Охотном Ряду проходит одиночный пикет против проекта закона, с принятием которого, по мнению протестующих, можно посадить половину граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. «Родители, просто давшие ребенку подзатыльник, могут быть привлечены к уголовной ответственности», — возмущена пикетчица. «Я долгое время жила в Германии, теперь ювенальная юстиция — в России», — говорит она.

Eot.su Активисты РВС провели пикет в Москве у здания Государственной Думы РФ

Госдума 21 июня обсудит в окончательном, третьем чтении, законопроект, направленный на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса.

В частности, предлагается декриминализировать такое преступление, как побои. При этом уголовная ответственность сохраняется, если оно совершены в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство), а равно из хулиганских побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

По мнению протестующих, инициатива предлагает считать применение «насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших» ущерба здоровью административным правонарушением, если это не произошло в кругу родственников и близких. «Супруги, допустившие ссору, даже если потом помирились не смогут прекратить дело, у виновной стороны появится судимость», — говорит пикетчица.

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Так, согласно тексту документа, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы — «наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». Таким образом, действующие нормы УК сохраняются.

Кроме того, уточняется статья УК «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса («Побои»), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние,

«наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев».

Кроме того, меняется формулировка ст. 157 УК, которая сейчас предусматривает уголовную ответственность за злостное (то есть после сделанного судебным приставом-исполнителем предупреждения) уклонение от уплаты по решению суда алиментов на содержание детей либо нетрудоспособных родителей. Предлагается уголовную ответственность за неуплату алиментов применять только к тем лицам, которые совершили это деяние неоднократно, то есть ранее были подвергнуты за него административному наказанию.

«Методов воздействия на злостных «алиментщиков» почти нет, специалисты просят, наоборот, увеличить их ответственность до двух лет», — указали протестующие в агитационных материалах.