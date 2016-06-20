Калуга, 20 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Вопросы безопасности в организации детского отдыха должны всегда занимать первое место. Необходимо, чтобы каждое ответственное за отдых детей лицо, четко знало свои задачи и контролировало их исполнение, — заявил сегодня, 20 июня губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летний лагерь

Заседание областного правительства началось с минуты молчания в память о детях, погибших в минувшие выходные в Карелии.

Заместителю губернатора области Александру Авдееву поручено еще раз проверить организацию отдыха детей и подростков в летних оздоровительных лагерях.

Между тем, более 79 тысяч калужских школьников отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях. В регионе открыто 15 загородных, 6 оздоровительных и 22 палаточных лагеря. В Калужской области также организован 351 лагерь с дневным пребыванием детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня на Сямозере в Карелии погибли 14 детей: ребята утонули в ходе водного путешествия, предпринятого, несмотря на неблагоприятные погодные условия. До сих пор было известно, что в сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор.