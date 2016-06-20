Вильнюс, 20 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Сейм Литвы разрешил стрелкам и военным добровольцам приобретать и хранить дома полуавтоматическое оружие и патроны — инициаторы поправок аргументировали, что поправки необходимы с точки зрения национальной безопасности, из-за изменившейся геополитической ситуации в регионе. В свою очередь оппоненты выразили опасения по поводу безопасности общества, как будет обеспечено, что оружие не окажется не в тех руках, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня. Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Артурас Паулаускас считает, что это решение правильное не смотря на опасение.

DariuszSankowski Ребенок с оружием

«Стрелки и добровольцы активно участвуют в системе обороны страны. Если произойдет вооруженный конфликт, они часть наших вооруженных сил. Понятно, что эти люди должны уметь обращаться с оружием, знать основы военного дела. До этого времени у стрелков таких возможностей не было, поэтому им приходилось «прикидываться», формально становиться или охотниками, или спортсменами, которым разрешено хранить дома автоматическое оружие. Чтобы избежать такого двусмысленного положения, и было принято такое решение», — сказал Паулаускас.

По его словам, возражающие против такого решения Сейма почему-то не предлагают отобрать оружие у спортсменов или охотников, наконец, у жителей, которые приобрели короткоствольное оружие. И, видимо, не предложат этого.

«Это, наверное, предопределяет и то, что оппонентам Союз стрелков почему-то кажется ненадежным. А он в корне изменился. В последнее время в союз вступило много активных в обществе людей — адвокаты, медики, журналисты, экономисты, государственные служащие. Это люди, которые составляют стержень этой организации. Кстати, Союз стрелков и все отряды возглавляют профессиональные военные. Эта организация становится дисциплинированной, патриотической и сознательной. Такой порядок хранения оружия действует и в Эстонии, Дании, Финляндии, Швейцарии», — сказал Паулаускас.

Напомним, в связи с «возможным нападением» на Литву со стороны России в Литве был возвращен воинский призыв. Разрешение гражданским лицам держать стрелковое оружие также вызвано «необходимостью усилить боеспособность Литвы».