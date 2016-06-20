Ярославль, 20 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ярославской области Сергей Ястребов провел переговоры с руководителями трех крупных фармацевтических компаний. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, в их числе — израильская компания «Тева», планирующая к концу 2016 года вдвое увеличить выпуск продукции на своем ярославском заводе.

В числе потенциальных партнеров — немецкая компания «МСД Фармасьютикалс», уже сотрудничающая с одним из резидентов ярославского фармкластера — фирмой «Р-Фарм». Сфера общих интересов организаций — производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ и вирусного гепатита С.

Еще один вероятный инвестор — ООО «ЭббВи» (Abbvie), занимавшееся разработкой инновационных лекарственных средств. Приоритетными направлениями работы компании являются поиск новых высокоактивных биологических субстратов и производство на их основе лекарственных средств с использованием современных биотехнологий.

Портфель продуктов «ЭббВи» составляют средства с высокой клинической эффективностью для терапии серьезных заболеваний: тяжелых вирусных инфекций (ВИЧ, гепатит С), онкопатологии, болезни Паркинсона, нарушений гормонального равновесия, аутоиммунных заболеваний, тяжелой патологии новорожденных.

«Интерес, который проявляют к нашему фармацевтическому кластеру потенциальные инвесторы — лишнее доказательство того, что Ярославская область становится одним из флагманов отечественной фармацевтики», — заявил Сергей Ястребов.