Астана, 20 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Товарооборот Казахстана со странами Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) с 2010 по 2015 год вырос с 17,5 до 22 млрд долларов (с 1,1 трлн до 1,4 трлн рублей). Об этом сегодня, 20 июня, сообщил вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков в ходе I Форума развития аналитических центров Центральной Азии.

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«Объем товарооборота Казахстана со странами ЦАРЭС с 2010 по 2015 годы увеличился с 17,5 млрд долларов до 22 млрд долларов», — сказал Жаксылыков. Он также отметил, что в указанном объеме более 77% оборота приходится на Китай.

Вице-министр отметил, что «с началом кризиса динамика развития товарооборота несколько замедлилась».

«В свете текущей сложной глобальной экономической ситуации странам ЦАРЭС следует усилить экономическое сотрудничество и интеграцию. Усиление связи, продвижение торговли и инвестиций через границы, улучшение доступа к внешним рынкам поможет улучшить перспективу для всего региона», — считает Тимур Жаксылыков.

Замминистра добавил, что с 2001 по 2015 годы Казахстан реализовал 6 проектов, совместных со странами ЦАРЭС. Еще 23 проекта в сфере энергетики, транспорта и торговли находятся на стадии реализации.

Отметим, что товарооборот с партнерами по Евразийскому экономическому союзу у Казахстана снизился. В январе-апреле 2016 года взаимная торговля республики со странами ЕАЭС составила 3,6 млрд долларов (235,6 млрд рублей), что на 29,9% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.