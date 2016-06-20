Волгоград, 20 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В Волгоградской области в текущем году на летнюю оздоровительную кампанию будет направлено 550,9 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 20 июня, всего планируется оздоровить более 110 тысяч детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летний отдых детей

Напомним, в 2015 году на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в бюджете было заложено более 708 миллионов рублей — по сравнению с 2014 годом сумма была увеличена на 28 миллионов. Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря в среднем составила 14 742 рубля. При этом в бюджете были предусмотрены средства для выплаты компенсации родителям и организациям за самостоятельно приобретенные путевки.

Этим летом в первой смене детских оздоровительных учреждений волгоградского региона проводят каникулы более четырех тысяч школьников. Как прозвучало на оперативном совещании в обладминистрации, которое состоялось в конце прошлой недели, в лагерях были приняты меры по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности на воде. В круглосуточном режиме осуществляется охрана территории, действуют системы видеонаблюдения. Также регулярно проверяются спортивные сооружения, спортивный инвентарь, оборудование мест для купания. На особом контроле — соблюдение санитарных норм, качество продуктов питания, страхование детей, медицинское сопровождение, безопасность детей при их перевозке к местам отдыха и обратно.

Всего в этом году свои двери для школьников региона распахнут 700 организаций — это лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, санаторно-оздоровительных учреждения и, за особые успехи, всероссийские детские центры страны. Школьники поучаствуют в профильных сменах по добровольчеству, творчеству, лидерству, спорту и патриотике. В лагерях пройдут тематические дни, посвященные 100-летию со дня рождения Героя СССР, легендарного летчика Алексея Маресьева.

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Летом отдохнуть в лагерях смогут больше половины школьников Волгограда

Напомним, в прошлом году ребят на отдых приняли 713 оздоровительных учреждений, на пять больше, чем годом ранее. В летний период смогли поправить свое здоровье и отдохнуть свыше 89,7 тыс. детей школьного возраста, проживающих в Волгоградской области. Это 33,6% от общего количества детей школьного возраста (в 2014 году отдыхом были охвачены 101,8 тыс. детей или 38,7%). В организации отдыха и оздоровления детей, расположенные в других регионах России, было направлено 3435 детей (в 2014 году — 12 559 человек. Из них на Черноморском побережье отдохнули 1833 ребенка (в 2014 году — 7669 человек). Как уточнили в областном Роспотребнадзоре, выраженный оздоровительный эффект получили 96% детей.

Не обошлось и без нарушений. В ходе надзорных мероприятий было составлено 278 протоколов об административном правонарушении, сумма штрафов достигла почти 1,4 млн рублей.