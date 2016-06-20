Москва, 20 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве, застрелили из оружия, сделанного кустарным способом. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, передают «Вести».

Andrew Butko Кустарное оружие

Уточняется, что оружие сделано из деталей зарубежного производства. В ФСБ обратили внимание на то, что в настоящее время растёт спрос на изготовленное из массогабаритных макетов огнестрельное оружие. Оно распространяется на нелегальном рынке и, как правило, используются членами бандподполья.

Отмечается, в 2014 году такое оружие применялось в серии убийств в Подмосковье членами банды «ГТА». Подобное же оружие фигурировало и в убийстве Немцова.

Напомним, что Немцов погиб 27 февраля 2015 года в Москве. Задержаны пять подозреваемых: непосредственный исполнитель Заур Дадаев и соучастники братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Такую версию рассматривает следствие.