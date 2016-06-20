Тбилиси, 20 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от Единого национального движения Гиви Таргамадзе на 17:00 часов по местному времени 20 июня вызван на допрос в Главное управление криминальной полиции, сообщила с утра телекомпания «Рустави-2».

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Один в аэропорту

По информации телекомпании и по заявлению самого депутата, полученная им повестка связана с вопросом депортации с Украины в Грузию вора в законе Давида Герлиани, по прозвищу «сван».

На своей странице в соцсети Facebook депутат иронично заметил, что в ответ на его сообщение о депортации Герлиани департамент криминальной полиции МВД вместо вора в законе решил вызвать на допрос его.

Ранее Гиви Таргамадзе со ссылкой на известные ему источники сообщил, что 18 июня, в 19:00 часов с Одессы в Грузию, в Тбилиси, на самолете прибыл депортированный властями Украины Давид Герлиани.

По информации Таргамадзе, Герлиани родился в 1972 году в Сухуми, был «окрещен» вором в законе в 2014 году в Турции и на протяжении своей жизни отсидел за различные преступления в общей сложности 20 лет. На Украине Герлиани находился под фальшивым паспортом, где фигурировал под фамилией матери Чачибая. Давид Герлиани, по словам Таргамадзе, будучи на Украине, признал, что является вором в законе, но так как в этой стране соответствующей статьи, предусматривающей ответственность за признание себя криминальным авторитетом, нет, власти Украины депортировали его в Грузию.

В Тбилисском аэропорту Давида Герлиани никто из представителей МВД не встречал, и он беспрепятственно покинул территорию аэропорта и без каких-либо ограничений находится на территории Грузии.

По заявлению Таргамадзе, МВД Грузии нарушило действующее законодательство, так как было обязано направить своих представителей для встречи в аэропорту депортированного вора в законе.

Именно после этого заявления Гиви Таргамадзе и получил, по его заявлению, повестку в криминальную полицию.

Таргамадзе утверждает, что правительство Грузии в преддверии назначенных на 8 октября парламентских выборов преднамеренно мобилизует вдоль границ страны и на территории страны криминальных авторитетов, чтобы «с их помощью воздействовать на избирателей».