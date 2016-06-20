Иваново, 20 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Гран-при Десятого Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил фильм колумбийского режиссера Фелипе Герреро «Темный зверь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оргкомитете киносмотра.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Церемония закрытия кинофестиваля состоялась 19 июня в Иванове.

По данным организаторов, на юбилейном фестивале в Ивановской области было представлено 15 стран-участниц. В основном конкурсе киносмотра участвовали 10 фильмов. Колумбия впервые представила свою картину.

Приз зрительских симпатий достался фильму «Земля просвещенных» бельгийско-голландского режиссера Питера-Яна де Пюэ. Награду вручил губернатор региона Павел Коньков. Эта же картина отмечена наградой жюри «За профессиональные достижения». Как прокомментировал режиссер картины Питер-Ян де Пюэ, фильм об Афганистане, в нем есть часть истории и России, поэтому для него было очень важно показать свою картину здесь.

Награда профессионального жюри за визуальное решение вручена картине латвийского режиссера Лайлы Пакалныня «Рассвет» (оператор Войцех Старонь). Приз за лучшую режиссуру получила картина «Радиогрезы» иранского режиссера Бабака Джалали. В рамках фестиваля были учреждены две молодежные номинации. Премии молодых кинокритиков «Голос» удостоена картина «Я, Ольга Хепнарова» режиссеров Томаша Веинреба и Петра Казды. Приз за лучший российский фильм «Выбор молодых» получил «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе. Приза «Малое Зеркало «Артдокфеста» программы документального кино удостоена российская картина «Саламанка» — дебютный фильм молодых режиссеров Руслана Федотова и Александра Кулака. Обладателем «Большого Зеркала «Артдокфеста» стал «Дон Жуан» — шведско-финская картина Ежи Сладковского. Десятый Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» проходил в городах Ивановской области с 14 по 19 июня. Всего в девяти программах кинофестиваля участвовало свыше 150 картин, представлено творчество кинематографистов более 15 стран.