Вашингтон, 20 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Известная голливудская актриса Линдси Лохан считает гибель 27-летнего актера Антона Ельчина «результатом Голливуда». На своей странице в Instagram Лохан выразила соболезнования семье артиста.

i974.ru Линдси Лохан

«Это результат Голливуда: красивая жизнь подошла к концу. Блестящий актер и замечательный друг. Наполните свою жизнь хорошими людьми и помните, кто ваши верные друзья. Выражаю соболезнования семье и близким. Мое сердце разбито. Он был моим другом. Я так сочувствую отцу Антона», написала киноактриса в Instagram.

Линдси Лохан и Антон Ельчин являются практически ровесниками, оба они начали работать в кино еще в детском возрасте.

Напомним, известный голливудский актер Антон Ельчин 19 июня был найден насмерть задавленным собственным автомобилем. Полиция не исключает версию убийства. Следствие в данный момент изучает записи видеокамер, установленных на месте происшествия.