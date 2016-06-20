Чебоксары, 20 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске 13 детей госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы. Как сообщили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии, у детей — признаки острой кишечной инфекции.

pixabay.com В больнице

Все дети посещали детский сад №40 Новочебоксарска. По данным ведомства на 20 июня, состояние 13 госпитализированных воспитанников оценивается медицинскими специалистами как близкое к удовлетворительному. Клинико-диагностические и лечебные мероприятия с участием главных специалистов Минздрава Чувашии проводятся в полном объеме.

За контактными детьми, посещающими детский сад, установлено наблюдение. Специалистами Минздрава, управления Роспотребнадзора и сотрудниками других заинтересованных ведомств и учреждений организована работа по расследованию случаев заболевания детей.