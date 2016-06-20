Тегеран, 20 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Власти Ирана предотвратили несколько терактов в столице и других городах страны, заявили в МВД Исламской республики 20 июня. Об этом сообщает Reuters.

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«В ходе заговора антиисламских террористических такфиристских группировок планировалось совершить серию терактов в нескольких городах страны в ближайшие дни… террористы были задержаны, а также конфисковано несколько взрывных устройств и большой объем взрывчатки», — указывается в заявлении министерства, распространенном информагентством IRNA.

По данным внутриполитического ведомства, теракты планировали совершить боевики суннитского толка, выступающие против шиитской Исламской республики.