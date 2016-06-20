Солнечногорск, Московская область, 20 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Электропоезд, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, насмерть сбил подростка в районе станции «Подсолнечная» в Подмосковье, сообщают 20 июня «Новости Московского региона».

pixabay.com На рельсах

Трагедия произошла вечером 19 июня. Погибший подросток проживал в городе Солнечногорск. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая на железнодорожной станции «Подольск» Курского направления погиб молодой человек, пытавшийся попасть в отходящий от перрона электропоезд. Двери состава уже закрылись, однако 26-летний мужчина все же хотел попасть внутрь и разбил стекло автоматических дверей. При этом он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.