Москва, 20 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Потери Советского Союза в годы Великой Отечественной войны были велики. Этот факт признается сегодня практически всеми жителями России (93%), и чаще их называют чрезмерными (58%), чем неизбежными (35%) при ведении войны подобного масштаба. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Встреча советских и американских солдат в Торгау. Апрель 1945

Миллионы советских погибших и пленных в настоящее время граждане склонны объяснять прежде всего внезапностью нападения Германии (об этом сказали 34%), ее техническим превосходством (15%), жестокостью нацистов (12%). В то же время каждый пятый (20%) винит сталинское руководство за решения, принимаемые без оглядки на число жертв, еще 7% считают, что советское командование в целом было слабо подготовленным и допустило много просчетов.

Ключевыми союзниками СССР в войне признаются США (50%), Англия (43%) и Франция (27%), однако, по оценкам опрошенных, победа над фашизмом, главным образом, заслуга советского государства, тогда как вклад других стран большинством российских граждан оценивается как незначительный. Две трети (67%) опрошенных убеждены, что Советский Союз мог бы одержать победу во Второй мировой войне и без чьей-либо помощи. Обратного мнения придерживаются 27%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11−12 июня 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Напомним, 22 июня в России в ознаменование годовщины (1941 год) начала Великой Отечественной войны ежегодно отмечается День памяти и скорби. В этот день немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. В 2016 году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны.