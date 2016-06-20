Москва, 20 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Четверо взрослых имели возможность гарантировать безопасность всех 47 детей в случае надлежащего отношения к делу, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Оксана Филачева, комментируя трагическую гибель московских школьников на карельском Сямозере 18 июня. По словам Филачевой, текущее уголовное дело грозит фигурантам лишением свободы сроком на 10 лет.

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«Безусловно ответственность за гибель детей несет руководство детского лагеря, зная о том, что прогноз погоды плохой, они допустили сплав детей по озеру», — отметила адвокат.

Сейчас следствию предстоит выяснить, как был организован отдых инструкторами, обеспечили ли детей надлежащими спасательными средствами. Также следствию и суду предстоит установить степень вины руководства детского лагеря.

«238 статья УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») предусматривает ответственность в том числе и непосредственного руководителя организации, оказывающего услугу, поэтому главное — это разобраться и привлечь к суду всех лиц, виновных в совершении преступления. Если суд признает кого-либо виновным, возможно, назначение наказания вплоть до 10 лет лишения свободы», — считает Филачева.

Напомним, 18 июня 47 детей, находившихся на отдыхе в карельском лагере, отправились в плавание по Сямозеру. Детей сопровождали четверо молодых инструкторов. Несмотря на штормовое предупреждение в регионе, поездку не отменили. В результате погибли 13 детей.