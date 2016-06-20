Москва, 20 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 июня совершит официальный визит в Китай. Глава России получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в пресс-службе президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Встреча будет посвящена дальнейшему развитию отношений между Россией и Китаем. В частности, Москву и Пекин интересует сотрудничество в сфере экономики, а также в инвестиционной и научно-технической областях. Важным направлением является и гуманитарное сотрудничество.

Отмечается, что коснутся переговоры также и международных проблем. Например, взаимодействию в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати». Также будет обсуждаться реализация соглашений, достигнутых на саммите ШОС в Ташкенте 23−24 июня.

«Готовится к подписанию целый ряд двусторонних документов», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая министр иностранных дел Сергей Лавров на международной конференции «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений» заявил, что визит президента Путина в Китай придаст стратегическому партнерству двух стран новый импульс.

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