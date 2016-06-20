Пекин, 20 июня, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Крупнейшая биотехническая корпорация Китая BGI завершила работы по созданию первого национального банка генов. Уникальное заведение открылось в Шэнчжэне.

ИА REGNUM ДНК

По словам генерального директора BGI Ван Цзяня, в настоящий момент в банке хранится около 10 млн образцов генетического материала. Все образцы проходят через процедуру криоконсервации — обработки жидким азотом при температуре 196 градусов ниже нуля. Таким образом возможно полностью сохранять генетический материал клеток различного происхождения для дальнейших экспериментов, пишет «Наньцзао жибао».

Законсервированный биологический материал будет использоваться в исследованиях по ботанике, зоологии, медицине, а также применятся для расширения видового разнообразия и защиты окружающей среды.

Работы по созданию национального генного банка начались более 4 лет назад. Проект был утвержден Национальной комиссией по реформам в 2011 г.

Ван Цзянь также сообщил журналистам, что в настоящее время решается вопрос о создании первой китайской лаборатории по геномике — науке, изучающей гены и геномы живых организмов.